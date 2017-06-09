Фото из архива "МГ" Сегодня, 9 июня, состоялась внеочередная сессия городского маслихата, на которой депутаты уточнили бюджет. Как рассказала руководитель отдела экономики и бюджетного планирования города Уральска Альмира ТУЛЕГЕНОВА, 56% городского бюджета приходится на социальную сферу. - Уточнение бюджета связано с увеличением областного бюджета. Так, из республиканского бюджета было выделено 1,3 млрд тенге на строительство жилых домов и 1,8 млрд тенге - из областного, эти средства пойдут на капитальный, средний ремонт дорог, ремонт объектов образования, - пояснила Альмира ТУЛЕГЕНОВА. Стоит отметить, что в этом году на благоустройство дворовых территорий дополнительно выделено почти 70 млн тенге, на ремонт дорог - 235 млн тенге и на разработку ПСД на ремонт 39 улиц выделили 45 млн тенге.