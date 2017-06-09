Обращаюсь к руководству дорожной полиции через средства массовой информации с просьбой принять меры к автовладельцам, которые эксплуатируют свои автомобили с неисправностями двигателя, которые приводят к образованию дыма из выхлопной трубы. Наблюдаю, что в последнее время, к сожалению, таких автомобилей на дорогах города становится все больше и больше. И если раньше это были в большинстве своем старые ПАЗики, то сейчас очень много и легковых автомобилей чьи хозяева экономят на ремонте своего авто, при этом ставят под угрозу здоровье окружающих, которым поневоле приходится дышать всей этой гадостью. Очень надеюсь, что мое обращение не останется без внимания и должные меры будут приняты в самое ближайшее время.