Сегодня ночью возвращался из Уральска в Аксай. Сразу после переезда вот такая вот картина, дорожники вскрыли асфальт, и как обычно ничего не сделали и это в таком состоянии будет еще несколько дней! я просто уверен в этом. Пару дней Назад на критику людей что асфальт кладут в дождь руководство Казахавтодора сказали что это было сделано в целях безопасности, мол не оставим же мы ямы на дорогах! а что руководство тогда скажет на этот раз? Представьте себе две машины движутся на встречу друг другу хоть днем хоть ночью, видя это препятствие водитель инстинктивно будет их объезжать и кто знает в какую сторону он повернет. Что будем ждать очередной аварии?? как долго это будет продолжаться ??