Фото из архива "МГ" По словам замруководителя инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Серика МАЖЕНОВА, на территории ЗКО с начала года зарегистрировано 15 фактов уголовных правонарушений, связанных с отстрелом сайгаков. - Самое крупное задержание было в прошлом году на железнодорожном вокзале города Уральска. Был задержан житель города на автомобиле «Тойота», в котором было обнаружено 402 штуки рогов сайгаков. Ущерб составил более 170 млн тенге. Сейчас это дело передано в суд, - пояснил Серик МАЖЕНОВ. Однако Серик МАЖЕНОВ отметил, что чаще всего судьи назначают браконьерам небольшие сроки ограничения свободы, и огромные суммы ущерба не взыскиваются. - Ущерб при отстреле самца сайги составляет более 1,3 млн тенге, самки или молодняка - 1,2 млн тенге, - уточнил заместитель руководителя инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО.