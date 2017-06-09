12 и 13 июня с 7.30 до 12.30 участок дороги по проспекту Достык будет перекрыт из-за репетиции выпускного бала, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 1 Как рассказала инспектор МПС УВД города Уральска Динара АБДУЛКАЛИКОВА, проспект Достык будет перекрыт от улицы Сарайшык до улицы Гумара Караша. - 14 июня дорогу перекроют в 17.00 и возобновится движение транспорта в 23.00, - отметила Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Просим горожан отнестись с пониманием к данной необходимой мере.