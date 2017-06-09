Как рассказал руководитель отдела Акжайыкской инспекции Али НИЯЗОВ, сроки ограничений и запрета на период нереста по ЗКО на реке Урал со всеми старицами и притоками начался с 10 апреля и продлится до 15 июня, а запрет на вылов раков - с 1 мая по 30 сентября. - Основная миграция рыб в нашей области проходит по территории Акжайыкского района. Поэтому основные силы инспекции направлены туда. Транспортировка рыбы и рыбной продукции осуществляется, в основном, из Атырауской области. Всего за два месяца акции было выявлено 82 административных правонарушений. Из них грубых, направленных на рассмотрение в суды - 26, уже рассмотрено судом 19 дел и 7 - на рассмотрении, - пояснил Али НИЯЗОВ. За время проведения акции «Бекире-2017» были оштрафованы 67 нарушителей рыбоохранного законодательства на более 1 млн тенге. Из них 680 тысяч уже взыскано. Также за время акции изъято более 4 тонн рыбы частиковых пород и 650 раков. Изъято 195 бесхозных орудий лова, 12 сетей и один невод. Стоит отметить, что в области работают всего 9 госинспекторов, которые занимаются охраной 220 рыбохозяйственных водоемов. В прошлом году их было 26.