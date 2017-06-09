Об этом сообщил руководитель Молодежного ресурсного центра Рафхат БОЗБАЛИЕВ. По словам собеседника, в ходе первой ярмарки свободных вакансий из 700 участников были трудоустроены 70 претендентов.-Вчера мы провели вторую ярмарку вакансий, в ней приняло участие 50 человек, из них 32 были устроены на стажировку. Сегодня среди молодежи востребованы представители технических специальностей - трубомонтажники, стропальщики, сварщики, продавцы-консультанты, кассиры, а также озеленители, - сообщил Рафхат БОЗБАЛИЕВ. По данным на 1 июня в рядах городских отрядов "Жасыл Ел" трудятся 216 юношей и девушек, зарплата их составляет 60 тысяч тенге. Набор бойцов в "зеленые" отряды продолжается. Более того, по словам руководителя Молодежного ресурсного центра, ярмарки для безработной молодежи будут проводиться с периодичностью 1 раз в 2 месяца. Данные об имеющихся вакансиях будут размещаться на новом сайте центра под графой "Банк вакансий", там же свои резюме смогут оставлять и молодые люди, нуждающиеся в работе. - Также мы заключим договор с рекрутинговыми компаниями, которые будут предоставлять центру данные о свободных вакансиях в местных компаниях и учреждениях, - добавил Рафхат БОЗБАЛИЕВ.