В городском отделе образования сообщили, что в этом учебном году четыре школы в областном центре работали в три смены. - Наибольшая переполненность наблюдалась школах №10 и 47, которые расположены в поселке Зачаганск. Здесь количество учеников в 2,5-3 раза превышало допустимый уровень. В этих школах более одной тысячи детей пользуются школьными автобусами. Зимой это доставляет массу неудобств. Мы планируем, что при сдаче в эксплуатацию новых учебных заведений не только избавимся от трехсменки, но и от подвоза детей, - заявила заместитель руководителя отдела образования города Уральска Батика ПАЙДИНА. В микрорайоне Сарытау возводится школа на 900 мест. Подрядчиком строительства является ТОО «СВ плюс». Объект пообещали сдать в эксплуатацию в октябре 2017 года. - Работа в три смены не дает выполнять принятые стандарты образования. Большие сложности возникают при разделении детей по группам, обучению труду и физкультуре, питанию учащихся, - отметила Батика ПАЙДИНА. Стоит отметить, что в Зачаганске строительство учебного заведения на 900 мест лишь на время может разгрузить существующие учебные заведения. Ведь в школе №10 при нормативе в 1200 учеников обучалось 2,5 тысячи человек. В 2017 году 254 ученика претендуют на звание "Алтын белги" и 137 одиннадцатиклассников заканчивают школу с аттестатами особого образца. На какой именно площади и во сколько состоится торжественное вручение знаков "Алтын белги" пока неизвестно, однако рекомендации по проведению бала в горОО уже получили. В городском отделе образования сообщили, что выпускникам рекомендуется прийти на бал в школьной форме. - Если школьники придут в платьях - это не страшно. Надевать школьную форму никто не требует - этот пункт носит рекомендательный характер, - пояснили в городском отделе образования. Между тем, вручение аттестатов и выпускной бал в ЗКО пройдет 14 июня в школах. Стоит отметить, что проведение выпускного бала на площади в Уральске было под угрозой срыва.