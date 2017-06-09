КРС принадлежал одному хозяйству, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Бруцеллезом заболели коровы в одном из хозяйств Жангалинского района. Сейчас в подворье осталось всего 59 голов. По словам районных ветеринаров, на сегодняшний день все 43 заразившиеся коровы уничтожены, а коровник, где они содержались, обработан. Стоит отметить, что совсем недавно вспышка бруцеллеза была зарегистрирована в Каратобинском районе ЗКО, там по подсчетам специалистов погибло около 150 голов скота.