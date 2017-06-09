Как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства города Уральска, демонтаж в сквере Пушкина, расположенного по улице Некрасова в районе областной больницы, начали 8 июня. - Договор с подрядчиком был подписан 8 июня. Сейчас проводятся демонтажные работы в сквере Пушкина. Срок сдачи объекта планируется в сентябре 2017 года. Что касается сквера между 4 и 6 микрорайонами, то строительные работы там начались 7 июня. Подрядной организацией на двух объектах выступает ТОО "Рембытстрой", - отметили в отделе ЖКХ. Стоит отметить, что в обоих скверах будет установлено освещение, лавочки, урны и ограждения. На благоустройство сквера Пушкина из бюджета было выделено 53 млн тенге, а на сквер в 4 микрорайоне - 113 млн тенге. Срок сдачи в эксплуатацию нового сквера планируется на ноябрь 2017 года. В Уральске выделили 7 млн тенге на разработку проектно-сметной документации по ремонту 6 скверов. Благоустройство может начаться уже в следующем году. Один из заброшенных скверов находится в самом центре города. Рядом с ним установлен бюст Темира Масина. Большая территория заросла травой и никому до этого дела нет. - Очень живописное место, но все заросло травой. А ведь можно здесь оборудовать парк для молодежи. Поставить скамейки, сделать освещение, - говорит жительница города Айкоркем Султанова. Еще одна неухоженная территория находится возле сквера «Лепесток». Рядом расположены многоэтажные дома. Сам сквер был благоустроен уже несколько лет назад. Сейчас он стал излюбленным местом отдыха для горожан. В дни летних каникул педагоги приводят сюда детей из пришкольных лагерей. - Когда-то здесь был пустырь. Но сейчас можно поиграть с детьми и отдохнуть на природе, - отметила Нина Есжанова. В городском отделе ЖКХ отметили, что проблема заброшенных скверов будет решена. Первые шаги сделаны. - Выделены деньги на разработку ПСД по благоустройству 6 скверов. В районе Мясокомбината, сквере «Лепесток», по улице Сергея Тюленина, Темира Масина, областной детской больницы и в районе СОШ №36 по проспекту Евразия, - сообщил главный специалист городского отдела ЖКХ Орынбасар Бисенгалиев. По окончанию работ по благоустройству новые скверы будут обслуживать и убирать коммунальные службы.