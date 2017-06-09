Об этом порталу сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области. - На сегодняшний день морги имеются только в трех районах области - Жылыойском, Индерском и Курмангазинском, а также в областном центре. Люди из других районов вынуждены привозить усопших своими силами на машинах в областной центр, либо в близлежащие районы, - сообщили в пресс-службе. Новые типовые морги будут построены в оставшихся 4 районах области - Макатском, Кызылкогинском, Исатайском и Махамбетском районах. В настоящее время управление строительства приступило к разработке ПСД моргов, все они также будут типовыми.- Они будут все похожи на морг, расположенный в Жылыойском районе, туда будут входить морозильные камеры, приемные комнаты, холл, лаборатория. Строительство новых объектов намечено на начало 2018 года, - сообщили в пресс-службе. Также планируется капитальный ремонт областного морга, который был сдан в эксплуатацию в 2001 году. За 16 лет патологоанатомический центр ни разу не ремонтировался. В год морг принимает порядка 700 трупов, из них 40% привозятся из районов области.