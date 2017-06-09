Фото из архива "МГ" В период проведения акции "Чистые водоемы" с прибрежных территорий рек, озер и прудов ЗКО собрали около 95 тонн мусора. Кроме того, было изъято 850 рыболовных сетей и других орудий лова. Как сообщили в инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО, наиболее загрязненные места находятся вблизи населенных пунктов, особенно на пляжах и других местах отдыха. - Всего по области с прибрежных территорий собрано и утилизировано более 130 тонн мусора и 208 кубометров сухого хвороста., - отметили в инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО.