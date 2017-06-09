Солдатов-срочников наказали за то, что они не выполнили приказ командира на построении, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, из протоколов об административных правонарушениях следует, что солдаты воинской части во время построения личного состава, отказались выполнить команду командира взвода «кругом».

- Неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника, отданного в установленном порядке, не причинившее существенный вред интересам службы влекут административную ответственность, предусмотренную статьей 652 ч. 6 КоАП РК, - отметили в пресс-службе областного суда.

Суд, изучив представленные материалы, признал троих военнослужащих виновными и назначил каждому административное взыскание в виде ареста сроком на 10 суток.

Постановления не вступили в законную силу.