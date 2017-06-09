На празднике в развлекательном комплексе «ELDIVINO» собрались особенные гости - ребята со сложными диагнозами: детский церебральный паралич, аутизм, задержка речевого развития. Каждого малыша ждал персональный подарок и сюрприз от студии праздника «Довольный Слон» – выступление веселых аниматоров. Дети веселились и танцевали, играли и получали заряд положительных эмоций. Также ребят угощали всевозможными вкусностями и напитками. - Дети - самое ценное, что может быть в нашей жизни. Они такие разные, но объединяет их одно - потребность в ласке, любви, развитии и самосовершенствовании, - сказал управляющий РК «ELDIVINO» Жаксылык Саматов. - И не важно, какой ребенок - одаренный или с ограниченным развитием, но он всегда будет особенным для нас - взрослых. И в День защиты детей мы решили в первую очередь поздравить ребят, которые в большей степени нуждаются в нашем внимании. С праздником Дня защиты детей! Берегите детей, они – наше будущее! Новости Компаний.