Таскалинский районный суд рассмотрел два административных дела по факту неисполнения судебных актов по взысканию алиментов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, на основании приказов Таскалинского районного суда, правонарушители обязаны выплачивать алименты на содержание детей в размере 1/4 части со всех видов заработка или иного дохода ежемесячно, до их совершеннолетия.

- Два жителя Таскалинского района из-за неисполнения судебных актов задолженности по алиментам были привлечены к административной ответственности согласно статьи 699 КоАП РК в виде адмареста на 2 и 5 суток, - пояснили в суде ЗКО.

Стоит отметить что задолженность по алиментам составляла у одного мужчины около 900 тысяч тенге, а у второго - более 2 млн  тенге.

 Кристина КОБИНА