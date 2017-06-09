Как сообщили в городском акимате, в связи с планируемыми дорожно-ремонтными работами с 10 по 13 июня будет частично ограничено автомобильное движение от улицы Валиханова до улицы Майлина (бывшая улица Чехова), с 14 по 19 июня - от улицы Майлина (бывшая улица Чехова) до улицы Сатыбалдиева, с 20 по 25 июня - от улицы Сатыбалдиева до улицы Еркинова. В связи с этим движение городских маршрутов №5 п.Курсай-р.Дина, №51 п.Дина-п.Таскала, №57 Курилкино-Дина будет осуществляться по ул.Махамбета и по пр.Бейбарыс. - Просим вас соблюдать правила дорожного движения и отнестись с понимаем к вынужденным мерам, - обратились к горожанам в акимате.