Как выяснилось, что после вечернего намаза в мечети имени «Зинеден ата» Исатайского района, на глазах у верующих наиб имам мечети стал высказывать недовольство работой главного имама. В это время все оскорбления в свой адрес второй снимал на камеру сотового телефона. - Съемки возмутили наиб имама, и он принялся отнимать телефон у старшего коллеги, затем мужчина в ярости ударил главного имама в грудь. Находившиеся прихожане в мечети начали разнимать двух служителей мечети, - сообщили в пресс-службе Исатайского районного суда. В судебном заседании наиб имам признал свою вину, попросил прощение у главного имама. Драчуна наказали штрафом в размере 10 МРП. Постановление суда не вступило в законную силу.