Фото из архива МГ По данным пресс-службы ДВД ЗКО, управление по противодействию экстремизму ДВД провело проверку антитеррористической защищенности объектов. - В ходе проверки оптово-розничного рынка «Алтын-Алма» установлено, что руководителем данного объекта были проигнорированы нормы, предусмотренные требованиями к системе антитеррористической защищенности объектов уязвимых в террористическом отношении, а именно сервер системы видеонаблюдения хранил информацию менее 30-ти суток. В этой связи руководителю торгового объекта было выписано предписание об устранении нарушения в течение 30-ти суток. Однако спустя месяц предписание исполнено не было. После чего в отношении руководителя были составлены административные протоколы по ст. 149 КоАП РК - «Неисполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении», а также по ст. 462 ч. 3 КоАП РК – «Невыполнение или ненадлежащее выполнение предписаний, представлений, постановлений выданных должностными лицами в пределах их компетенции», - рассказали в полиции. Между тем, решением специализированного административного суда г. Уральска на руководителя индивидуального предприятия наложен штраф в размере 300 МРП по статье 149 КоАП РК и 200 МРП по статье 462 ч. 3 КоАП РК. Стоит отметить, что директор рынка с решением суда не согласен и намерен его обжаловать в вышестоящей инстанции.