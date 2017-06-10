Сегодня, 10 июня, аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ побывал с рабочим визитом в Зеленовском районе, где проинспектировал ход ремонта дорог и строительство соцобъектов. Так, в селе Володарка идет реконструкция водопроводной системы. - 16 мая были начаты работы, закончить планируем в октябре. Это переходящий объект, поэтому полностью реконструкция завершится в следующем году. Стоимость проекта 162 млн тенге, - рассказал начальник участка Куаткали СЕРАЛИЕВ. Также аким области осмотрел строительство школы на 300 мест и интерната на 100 мест в селе Дарьинск. - Практически все строительные материалы и мебель производится в нашей области, начиная от кирпича до железобетонных конструкций и стекла, - отметил Алтай КУЛЬГИНОВ. Строительством школы-интерната занимается «СКФ Отделстрой». Общая стоимость переходящего объекта 1,1 млрд тенге. - Алтай Сейдирович, 400 млн тенге на этот год нам выделено, но этого маловато, нам бы еще 200 млн нужно, если это возможно, - попросила у главы региона директор ТОО Валентина МИХНО. - Вы темпы работы покажите. А то некоторые компании берут и не осваивают, - ответил аким.