Новую композицию начали устанавливать на месте памятника Маншук Маметовой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". pamyatnik Сегодня, 10 июня, на площади Маншук Маметовой в Уральске приступили к установке композиции, посвящённой трем героям Великой Отечественной войны - Маншук МАМЕТОВОЙ, Алие МОЛДАГУЛОВОЙ и Хиуазе ДОСПАНОВОЙ под названием "Славные дочери казахского народа". Напомним, ранее памятник Маншук Маметовой увезли на реставрацию, после которой его установят в Букейординском или Жанибекском районе ЗКО. Высота новой композиции 5 метров и выполнена она из бронзы, постамент - из гранита. Деньги на новый памятник были выделены из областного бюджета. Стоимость скульптуры составила 139 млн тенге. Фото Медета МЕДРЕСОВА