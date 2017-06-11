Авария произошла на перекрестке проспектов Евразия и Достык. По словам водителя «ВАЗ – 2114», он ехал по проспекту Достык со стороны остановки «Юбилейная» и на перекрестке собирался поворачивать налево в сторону Универмага. В это время по Достык прямо ехала «Камри», а светофор моргал, переключаясь с зеленого на красный. - Я остановился ее пропустить, но все равно столкнулись. От удара «Камри» заехала на бордюр и врезалась в магазин "Империя меха", - рассказал водитель «ВАЗа». По предварительным данным пострадавших в ДТП нет. Другие подробности выясняются.