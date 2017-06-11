Аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ побывал с визитом в Зеленовском районе, где проинспектировал ход ремонта дорог. - Вопрос дорог очень актуальный для нашего региона. В своих планах ремонт дорог мы отметили как план №1. Вместе с министерством инвестиций и развития мы выстроили совместный план работ, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - По программе «Нұрлы Жол» мы получили огромную поддержку в большом объеме, намного больше по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году мы отремонтировали 280 км дорог на сумму 23 млрд тенге, то в этом году на ремонт 470 км дорог нашей области выделено 36 млрд тенге. Отметим, что из 470 км ремонтируемых дорог около 200 км – республиканского значения. Самый большой объем выполняется на автодороге Уральск-Озинки. Только в этом году здесь планируется отремонтировать порядка 86 км. На следующий год до границ с РФ в данном направлении останется 18 км. - Теперь остается вопрос подведения асфальтного полотна до отдаленных южных районов области. Это Казталовский, Букейординский и Жанибекский районы, - сообщил глава региона. - До Жалпактала мы дошли и теперь идем дальше. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на ремонт дорог до Казталовки и уже в следующем году будем протягивать туда дорогу, - отметил глава региона. – Что касается Зеленовского района, сейчас в сторону Дарьинска отремонтировали уже 33 км и работа продолжается. Кроме того, в этом году будут отремонтированы автодороги по нескольким основным улицам в селах Переметное и Дарьинск. В районном центре строится физкультурно-оздоровительный комплекс, а в селе Дарьинск школа-интернат и капитально ремонтируется местный ДК. - Подводится питьевая вода в пяти населенных пунктах района. Только на Зеленовский район в этом году выделено 3,5 млрд тенге. В план работ включили ремонт стадиона и музея Шолохова. Также сегодня мы посетили овощехранилище. Нам нужно овощехранилище в общей сложности на 50 тысяч тонн, у нас же пока имеется на 15 тысяч тонн. Хотелось бы отметить для предпринимателей, что строительство овощехранилищ субсидируется государством и владельцам возвращается до 30% от затраченных средств, - рассказал аким.