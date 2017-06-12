Фото со страницы facebook.com/marat.igali Национальные скачки на "Кубок ЭКСПО" прошли на ипподроме "Қазанат", где участники продемонстрировали не только своё умение держаться в седле и обращаться с оружием, но и умение правильно падать. Общий призовой фонд соревнований составил 63,6 миллиона тенге, уточнили в пресс-службе акимата Алматинской области, который является одним из организаторов "Кубка ЭКСПО". Главный приз скачек – 50 тысяч долларов – достался жителю Атырауской области, чей скакун Желқанат пришёл к финишу самым первым на самой длинной дистанции - аламан-байге. В каждом виде скачек было по пять призовых мест, победителям были вручены денежные призы.