Иллюстративное фото с сайта gorodkirov.ru Вот уже не первый год вопрос 100% предоплаты за газ выносится на обсуждение совета по защите прав предпринимателей. При этом проблема остается, а жалоб становится все больше. Дело в том, что монополист вынужден брать предоплату у юридических лиц по причине того, что природный газ приобретается у ТОО «ТенгизШевройл» по предоплате в долларах США. Предприниматели не согласны оплачивать деньги за еще неоказанные услуги. За отказ платить по счетам монополист вынужден прекращать газоснабжение объекта. - В месяц за газ мы платим в среднем 100 тысяч тенге, при этом 50% я плачу за неоказанные услуги.Даже если за месяц вперед брать предоплату, то в год будет выходить сумма 600 тысяч тенге, а это очень большие деньги для предпринимателей, которые только встают на ноги, - рассказал предприниматель Сапаргельды УТЕПБАЕВ. Одному из предпринимателей и вовсе отключили газ якобы за неуплату, несмотря на регулярные платежи и наличие договоров с поставщиком. После жалобы в палату предпринимателей газоснабжение снова было подключено. - У меня были оба договора на руках, но тем не менее без предупреждения у меня отрезали газ. Работа моего предприятия остановилась на 10 дней. После обращения в палату предпринимателей передо мной извинились, сказав, что ошиблись адресом, и снова подключили газ, - рассказал предприниматель Рахметолла ДАУЛЕТОВ. Подобные проблемы у атырауских предпринимателей были с монополистом "Атырау Жарык", однако вопрос 100% предоплаты был для них решен. Более того, стопроцентную предоплату не так давно отменило и ТОО "Жылыойгаз". По словам участников совета по защите прав потребителей, 9 июня в Астане пройдет встреча руководства «КазтрансгазАймак» и НПП "Атамекен", где рассмотрят все наболевшие вопросы.