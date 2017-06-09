На трое суток арестовали мужчину, пристававшего к пассажирке в автобусе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото с сайта Day.Az

Инцидент произошел в пассажирском автобусе, следовавшем из села Алмалы Махамбетского района.

- Мужчина, войдя в маршрутку, сел возле женщины. Во время поездки, пассажир начал приставать к своей соседке, между ними началась словесная перепалка. При этом на всякого рода замечания мужчина не реагировал. Правонарушитель вел себя агрессивно и обрушился на потерпевшую нецензурной бранью, - сообщили в пресс-службе Махамбетского районного суда Атырауской области.

Махамбетский районный суд арестовал мужчину на 3 суток за мелкое хулиганство.

Постановление суда вступило в законную силу.

Ерлан ОМАРОВ