Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе КУИС МВД РК, это далеко не первый случай в РУ 170/2, когда осужденным пытаются передать запрещенные предметы. - При досмотре посылки осужденному сотрудники УИС обнаружили в пачке с чаем сотовый телефон, а также зарядку и номер к нему. Еще в одном случае в ходе досмотра передачи в пакете с продуктами обнаружили 13 sim-карт, которые были спрятаны в финики, - сообщили в пресс-службе комитета УИС МВД РК. Материалы по перечисленным фактам уже направлены в административный суд города Уральска.