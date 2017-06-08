В репертуаре известной певицы есть песни на разных языках: украинские, цыганские, казахские, армянские, еврейские, польские, – в каждой стране, где приходится выступать, она старается исполнить песню на местном языке. WhatsApp Image 2017-06-08 at 21.49.36 Её ясный, задорный, удивительный голос покоряет сразу, надолго оставляя ощущение какой-то внутренней улыбки, радости, жизненной энергии. В субботу, 10 июня, в 17.00 во дворце культуры «Зенит» состоится концерт нашей землячки, знаменитой российской певицы Натальи КУПИНОЙ - настоящий праздник песни «От сердца к сердцу, от берегов Матушки-Волги до Седого Урала».

Контакты по приобретению билетов: 8 702 662 43 18, 8 705 447 00 39, 8 777 653 74 02.

