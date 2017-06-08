Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала руководитель отдела по работе с инвалидами и ветеранами областного управления координации занятости и социальныx программ Миргуль КУРМАНБАЕВА, всего в области 800 одиноких пожилых людей получают помощь от их ведомства, из них 15 - участники ВОВ. - Всего в Западно-Казахстанской области проживают 143 участника-инвалида Великой Отечественной войны, из них 108 в Уральске и 1434 пенсионеров, приравненных к участникам ВОВ, - отметила Миргуль КУРМАНБАЕВА. Стоит отметить, что кроме помощи от соцработников ветеранам приносят бесплатно пенсию домой, остальные за эту услугу платят 200 тенге.