Автокатострофа произошла 2 июня на трассе Уральск-Аксай, 4 человека погибли и 10 пострадали. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО, по данному факту, начато досудебное расследование по статье 345 УК РК. Кроме того, родственники погибших сообщили, что когда они забирали тело своей родственницы из морга, на ней не было золотых серёжек и двух колец, а на ее сумочке был вырван замок. - По факту кражи имущества пострадавших начато расследование, - отметили в прокуратуре. Прокуратурой области ход расследования уголовных дел взят на особый контроль. Кроме того, прокуратура проводит анализ состояния законности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, в том числе междугородних. По результатам анализа будут приняты соответствующие меры.