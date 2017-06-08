Как рассказал заведующий сектором благоустройства ЖКХ и жилищной инспекции Мирас МУЛКАЙ, новую конструкцию в нашем городе устанавливают на пересечении улиц Пугачева и Чагано-Набережной. - Такая пирамида создается впервые, делается она из металлоконструкций. Мы не затратили на это денежные средства, делали из того, что есть. Это пилотный проект, если он окажется успешным, будем практиковать дальше. На пирамиде будут посажены цветы, а также проведена подсветка, устроен поливочный водопровод с капельным орошением, - пояснил Мирас МУЛКАЙ. Высота цветущей пирамиды составит 11 метров, а ширина - 6,5 метров. Все работы по установке и посадке цветов проводит ТОО "Жайык Таза Кала". - Через 3-4 дня векторные конструкции уже планируем до установить и начать другие работы.