Пассажир автомобиля "Лада Гранта", сидевший рядом с водителем, остался жив, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  dtp_atyrau_mg-1 37-летний мужчина был госпитализирован в областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, где был срочно прооперирован. - У пострадавшего в ДТП  на момент поступления была  гематома, ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб легких, закрытий перелом ребра со смещением. Недавно закончилась операция. Врачи произвели трепанацию  черепа и удалили гематому, - сообщил заведующий хирургическим отделением областной больницы Алуадин НУРБЕРДИЕВ. Еще двое пострадавших в результате ДТП - пассажиры автомобиля "Тойота Ланд Крузер" мужчин 1976 и 1973 г.р. также поступили в областную больницу и были помещены в отделение урологии и травматологии с ушибами с переломами различной степени тяжести. По информации пресс-службы ДВД области, вместе четырьмя взрослыми пассажирами "Лады Гранта" погибла и трехлетняя девочка. Ерлан ОМАРОВ