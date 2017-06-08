37-летний мужчина был госпитализирован в областную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, где был срочно прооперирован. - У пострадавшего в ДТП на момент поступления была гематома, ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб легких, закрытий перелом ребра со смещением. Недавно закончилась операция. Врачи произвели трепанацию черепа и удалили гематому, - сообщил заведующий хирургическим отделением областной больницы Алуадин НУРБЕРДИЕВ. Еще двое пострадавших в результате ДТП - пассажиры автомобиля "Тойота Ланд Крузер" мужчин 1976 и 1973 г.р. также поступили в областную больницу и были помещены в отделение урологии и травматологии с ушибами с переломами различной степени тяжести. По информации пресс-службы ДВД области, вместе четырьмя взрослыми пассажирами "Лады Гранта" погибла и трехлетняя девочка.