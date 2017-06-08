Иллюстративное фото с сайта rrnews.ru По одному из фактов коррупционного преступления сотрудники Управления службы безопасности ДВД задержали полицейского УВД г. Атырау при получении взятки в размере 30 тысяч тенге. Взамен полицейский пообещал местному жителю не привлекать его к административной ответственности. - Приговором суда полицейский УВД города Атырау был признан виновным и приговорен на 3 года 6 месяцев ограничения свободы, - сообщил старший следователь по особо важным делам управления собственной безопасности ДВД Атырауской области Галымжан КАРШЫГА. В другом случае контролер ДУИС запросил 20 тысяч тенге за пронос в колонию сотового телефона, а также за дальнейшее покровительство обвиняемого. -В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УСБ контролер ДУИС был задержан с поличным, во время получения взятки из рук посредника. Уголовное дело в отношении контролера ДУИС по Атырауской области рассматривается в суде по статье 366 ч.1 УК РК "Прлучение взятки", - сообщил Галымжан КАРШЫГА. Департамент внутренних дел напоминает свой телефон доверия - 25-10-38