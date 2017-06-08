Иллюстративное фото из архива "МГ" В рамках совместного плана по недопущению незаконной эксплуатации детского труда с 1 по 12 июня 2017 года сотрудники ювенальной полиции местной полицейской службы УВД города Уральска совместно с отделом воспитательной и профилактической работы отдела образования города и управлением инспекции труда по ЗКО проводят рейдовые мероприятия. Выявляются факты незаконного использования детского труда в областном центре. -В парке культуры и отдыха города Уральск двое несовершеннолетних занимались реализацией воздушных шаров и сдавали в аренду детские машины. Данный факт находится в производстве управления инспекции труда по ЗКО, - сообщили в ДВД ЗКО. Стоит отметить, что в случае отсутствия договора между законными представителями и работодателем, у которого работают дети, работодатель будет привлекаться к ответственности.