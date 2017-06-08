Турнир собрал семь сильнейших команд из разных уголков Казахстана. Уральск на турнире был представлен командой ребят 2010 года футбольной школы "Юниор". - Мы очень рады, что на республиканской арене наши дети смогли показать высокий уровень навыков и обыграли опытные команды из других городов, будем стараться прилагать все усилия для развития футбола в нашей области, — говорит руководитель управления физкультуры и спорта в ЗКО Асия Аманбаева. Все матчи в рамках турнира юниоровцы завершили уверенной победой. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий уральской команды Рустем Исмагамбетов, который забил 11 голов в ворота соперников, а лучшим игроком турнира в составе уральской команды стал Захар Китаев. - Когда мы летели в Астану, конечно, переживали, ведь наша школа молодая по сравнению с другими, и дети наши занимаются всего семь месяцев, тогда как, например, ребята алматинской школы – два-три года. Но наша команда провела 5 игр – и все 5 завершила победой. Видно, что дети прогрессируют, развиваются. Статус футбольной школы международный, поэтому мы, как победители республиканского уровня, поедем в город Казань на турнир среди школ всего СНГ, – делится радостью папа капитана команды Серик Шабаков. Между тем, команда уральского ФК "Акжайык" вдвое сократила количество местных воспитанников В новом сезоне клуб покинули Руслан ХАИРОВ, Изым САРСЕКЕНОВ, Эльдар АБДРАХМАНОВ, Сергей ШЕВЦОВ, Николай ЗАБРОДИН и Алексей МАЛЬЦЕВ Все выбывшие игроки являются воспитанниками уральской команды. Им на смену в "Акжайык" пришли черногорец Жован НИКОЛИЧ, нигериец Азу ИЗУКА, колумбиец Аренас ДЕЛЬГАДО, а также Вячеслав КОТЛЯР, Дмитрий ШМИДТ, Константин ЗАРЕЧНЫЙ, Азат ЕРСАЛИМОВ. Все они прибыли с футбольного клуба "Алтай". - Мы учтем ошибки прошлого года. Сейчас команда хорошо настроена на начало сезона и готова бороться. Новички быстро влились в коллектив, и я надеюсь, что мы достойно выступим в этом сезоне, - заявил директор ФК "Акжайык" Азат КАЗИХАНОВ. - В этом году бюджет будет поделен на части: первую сумму в размере 425 млн тенге мы уже получили. Бюджет клуба аналогичен с прошлым сезоном - 950 млн тенге. Главный тренер команды Вахид МАСУДОВ отметил новичков команды и не забыл про местных воспитаников.