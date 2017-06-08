Фото из архива Жанарыс Жекеновой В ходе заседания подсудимые признали свою вину. Суд признал виновными врачей Жанар ДУИТОВУ и Назгуль МУХАМБЕТКАЛИЕВУ по ч 3 статьи 317 УК РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека». Их приговорили к лишению свободы сроком на 2 года условно, также им запрещено работать в медицинской сфере на протяжении 3 лет. Акушер Акмарал СЕМБИЕВА была признана виновной по той же статье и приговорена к лишению свободы но сроком на 1 год условно. Женщину также лишили права работать в медицинской сфере сроком на 3 года. - Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами, - сообщили в пресс-службе областного суда. Напомним, что теперь уже экс-сотрудницы родильного дома г.Атырау, расположенного в микрорайоне Алмагуль, оказались виновными в смерти 32-летней жительницы Индерского района Гульданы ЖЕКЕНОВОЙ, которая умерла от разрыва матки вместе с ребенком. Врачи и акушер несвоевременно оказали медицинскую помощь роженице.