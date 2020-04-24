Возмущенные жители поселка говорят, что сидеть дома без электричества сложно. - Читаю сегодня в новостях о том, что разозленные жители Косшы устроили забастовку. Сидят по 10 часов без света третий день. А у нас, жителей Деркула по улицам Кольцевая и Алтынсарина, ситуация ничем не лучше. Находиться в режиме самоизоляции тяжело, но сидеть дома без электричества вдвойне тяжелее. Света не было в понедельник с 13.30 до 19.30. Во вторник не было всего 2 часа. Зато в среду с 15.00 до 20.40. Самое главное, что везде в Деркуле свет горит, кроме двух улиц. Такие отключения у нас происходят с января, весь февраль и половина марта. Причем выключали свет и в выходные дни. Вероятно, проводились ремонтные работы. Однако никто нас не информировал о графике отключения на время проведения работ. Когда в стране действует режим ЧП неужели жизнеобеспечивающие предприятия города не должны бесперебойно работать? Нельзя текущий ремонт перенести? – возмущается жительница Деркула Анна. В акимате Уральска объяснили, что такая ситуация сложилась в связи с реконструкцией воздушных линий. - В связи с реконструкцией воздушной линии 10 Кв на подстанции "Деркул" ячейки 6 на некоторых участках посёлка Деркул идет отключение электроэнергии с 13.00 до 17.00, это продолжится до 30 апреля включительно. Работы касаются домов по улицам Кольцевая, Алтынсарина, Гаврилова, Первомайская, Даля, Набережная, Больничная, Литейная, Трудовая и Уральск-2. Просим жителей поселка отнестись с пониманием, без этих мер улучшение электроснабжения невозможно, - рассказали в акимате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.