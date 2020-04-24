предпринимательства и индустриально-инновационного развития по ЗКО, согласно мониторингу цен, подорожали только привозные овощи и фрукты. На местные продукты цены наоборот понизились.

Последнюю неделю в Уральске снова начали расти цены не только на социально значимые продукты, но и на некоторые овощи, фрукты и молочные изделия. Пенсионерка Светлана Ивановна рассказывает, что она очень тщательно следит за ценами, так как нередко приходится экономить на продуктах, особенно во время карантина. Сейчас она живет с внуками, дети - работают. - Ну, конечно, ребенок не станет есть каши по три раза в день, где какао надо сварить, где яблочко дать. Все же дети, а витамины им сейчас необходимы. Пошла в магазин, так это уже какое-то издевательство над людьми. Если раньше мы покупали яблоки по 380-400 тенге за килограмм, то сейчас в супермаркетах цены выросли до 550 тенге за килограмм, а в магазинчиках у дома до 720 тенге за килограмм. Куда это годится? Рынок закрыли, теперь вот магазинчики решили на простых людях навариться. А на чем навариваться? Мы дома сидим, денег итак не густо. На одних рожках детей растили, теперь и внуки также будут фрукты только по великим праздникам видеть, - возмущается женщина. Корреспонденты "МГ" побывали в продуктовых магазинах, потому что торговля в основном идет именно в них, во время карантина многие не могут позволить себе ехать в супермаркеты. Главный санврач области постановлением запретил уходить от дома дальше двух километров. Продавцы продуктовых магазинов отмечают, что цены действительно повысились, но при этом уверяют, что закупка продуктов у оптовиков стала дороже. - Сами мы не накручиваем цены, все как положено. Сейчас действительно подорожали яблоки, морковь, капуста, бананы, помидоры, огурцы, молоко и кефир. Все в среднем поднялось на тенге 50, а вот яблоки на 300 тенге за килограмм, - сказала продавщица Гульназ. - Ой, что мы только не слышим от наших покупателей на работе, и бессовестными нас называют, будто цены регулируем мы. В основном возмущаются пожилые люди. А что мы можем сделать? Между тем, если верить информации управления