По информации оперативного штаба Госкомиссии, в Казахстане зарегистрировано два новых случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Так, в городе Нур-Султан скончался пациент 1954 года рождения и в городе Алматы один пациент 1945 года рождения. Всего в Казахстане от COVID-19 скончались 24 человека. Между тем в стране подтверждено 2334 случая заражения КВИ, выздоровели 568 человек.