В прошлом году силами выпускников школ была проведена большая работа по благоустройству и облагораживанию территорий родных сёл. В этом году благородные поступки продолжаются. Так, в селе Жалпактал силами выпускников приведён в порядок пешеходный мост, который соединяет два посёлка. Капитальный ремонт произвели выпускники, окончившие школу 30 лет назад. - В детстве мы все играли на этом мостике. Это свидетель нашей юности. Мы собрались с одноклассниками и решили обновить его. Заменили деревянный настил. Теперь здесь есть и освещение. Работа ещё не завершена. Мы планируем всё покрасить, а открывать будем 4 июня,- рассказал житель села Рауан Дуйсенгалиев. Выпускники 2003 года школы Мендалиева решили своими силами построить волейбольную площадку для своего села. В настоящее время строительные работы идут полным ходом. Местные жители охотно подключаются к реализации идеи, так что пример выпускников школ стал более чем положительным. - В этом году исполняется 20 лет со дня нашего окончания школы. В честь этой даты мы решили построить волейбольную площадку я нашем родном селе. Я думаю, что здесь будут тренироваться будущие спортсмены. Может быть потом они будут представлять нашу страну на мировой спортивной арене, - сообщил местный житель Рулан Абдрахманов. - Радует, что помогать родному селу стало доброй традицией. Это очень правильно, ведь это наша малая Родина. Мы благодарны выпускникам, которые сделали такой сквер для нашего села. Это навсегда останется памятью для каждого из нас, - говорят сельчане.