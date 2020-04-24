79 зараженных из 92 прибыли в область из других областей Казахстана, а большая часть из России, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  До 70 увеличилось число зараженных коронавирусом в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" На утро 24 апреля в ЗКО подтверждено 92 случая заражения коронавирусной инфекцией. - Из них 79 случаев или 85,5% - завозные, большинство связано с пересечением границы с Российской Федерацией. Остальные 13 контактировали с зараженными КВИ. Из 79 завозных случаев 62 - это жители нашей области, 17 - жители других областей и 4 - граждане Узбекистана, которые осуществляли грузовые перевозки. В настоящее время 90 пациентов получают медицинскую помощь в областной инфекционной больнице, 22 человека находятся в провизорном госпитале, еще 370 - в карантинных стационарах. Еще 1176 человек находятся дома на карантине, за ними ежедневно наблюдают медработники, - рассказал заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбек Мустаев. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 24 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2334, вылечились 560 человек, умерли - 22. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлилидо 1 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    