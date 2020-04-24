175 человек арестованы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Четыре блокпоста установили на въездах в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, на 24 апреля в Актюбинской области стражами порядка пресечено 928 фактов нарушений режима ЧП, из них по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима ЧП" - 891 нарушение, в том числе 175 человек подвергнуты аресту, наложено 218 штрафов, 461 предупреждение, 9 прекращено, 28 материалов направлены в суд. По статье 478 КоАП РК "Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП" выявлено 37 нарушений, в том числе наложено 19 штрафов и 18 арестов. - К примеру, в районе Авиагородок полицейскими остановлен 34-летний мужчина, который, находясь в общественном месте в пьяном виде, нарушил режим карантина. На мужчину составлен административный протокол по ст.476 п.6 КоАП РК. Административным судом правонарушитель привлечен к административному аресту на 5 суток. Имеют место факты незаконного объезда блокпостов гражданами, таких нарушений выявлено 50. На штрафстоянку помещено более 140 автомашин, водители которых нарушили режим карантина, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. Департамент полиции просит горожан с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 24 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2334, вылечились 560 человек, умерли - 22. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.