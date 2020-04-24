На следующей неделе планируют разрешить выезд на дачи и людям старше 65 лет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Уральцам выделят еще один день для посещения выезда на дачи Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал аким ЗКО Гали Искалиев во время прямого эфира на телеканале "Акжайык". По словам главы региона, в оперативный штаб и ему лично поступает много вопросов, связанных с выездом на дачи. - На следующей неделе, думаю, мы дадим дополнительные дни, чтобы люди могли в середине недели уехать и вернуться в выходные. Но это опять же будет регулироваться, чтобы все в один день не выехали. Мы сейчас ведем работу с председателями садоводческих обществ, чтобы они тоже чувствовали свою ответственность. На дачах будем усиливать конную полицию, усиливать ответственность садоводческих обществ, чтобы люди могли выехать, в том числе люди старше 65 лет, думаю, будем разрешать, думаю, они меня поддержат. Но они должны понимать свою ответственность. Если увидим, что на дачах будет общение, какие-то посиделки, то будут приниматься жесткие меры, и штрафами там не отделаются, будет применяться административный арест. Если наши жители согласятся на этих условиях, а они, я думаю, согласятся, то на следующей неделе откроем дополнительные дни, - рассказал Гали Ескалиев. Напомним, в связи с карантином уральцам разрешили выезжать на дачи только два раза в неделю в  субботу и воскресенье. Позже людям старше 65 лет запретили запретили выходить из дома, в том числе выезжать на дачи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  