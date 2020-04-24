Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал аким ЗКО Гали Искалиев во время прямого эфира на телеканале "Акжайык". По словам главы региона, в оперативный штаб и ему лично поступает много вопросов, связанных с выездом на дачи. - На следующей неделе, думаю, мы дадим дополнительные дни, чтобы люди могли в середине недели уехать и вернуться в выходные. Но это опять же будет регулироваться, чтобы все в один день не выехали. Мы сейчас ведем работу с председателями садоводческих обществ, чтобы они тоже чувствовали свою ответственность. На дачах будем усиливать конную полицию, усиливать ответственность садоводческих обществ, чтобы люди могли выехать, в том числе люди старше 65 лет, думаю, будем разрешать, думаю, они меня поддержат. Но они должны понимать свою ответственность. Если увидим, что на дачах будет общение, какие-то посиделки, то будут приниматься жесткие меры, и штрафами там не отделаются, будет применяться административный арест. Если наши жители согласятся на этих условиях, а они, я думаю, согласятся, то на следующей неделе откроем дополнительные дни, - рассказал Гали Ескалиев. Напомним, в связи с карантином уральцам разрешили выезжать на дачи только два раза в неделю в субботу и воскресенье. Позже людям старше 65 лет запретили запретили выходить из дома, в том числе выезжать на дачи. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.