Всего на 24 апреля в ЗКО зарегистрировано еще 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Италии за сутки от Covid-19 умерли 793 человека Иллюстративное фото из архива "МГ" Из 6 граждан, у которых обнаружена коронавирусная инфекция, 5 работают вахтовым методом в Российской Федерации. Трое из них являются жителями Западно-Казахстанской области и двое - жители Туркестанской области. - Пациенты прошли пешими на автопереходе c РФ на посту «Таскала», при проведении бесконтактной термометрии жалоб и повышение температуры не было. Согласно алгоритму, вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, госпитализированы в карантинные стационары. Кроме того, одним из заболевших коронавирусной инфекцией является 54-летний житель г.Уральск. Он был госпитализирован в карантинный стационар в связи с контактом с ранее заболевшим коронавирусной инфекцией, - сообщили в Оперативном штабе Госкомиссии. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех 6 пациентов был уточнен диагноз COVID-19. Больные перегоспитализированы в областную инфекционную больницу. В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Выявлены лица контактировавшие с больными, все взяты под медицинское наблюдение. По состоянию на 24 апреля в области выявлено 92 человека с инфекцией COVID-19. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 24 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2334, вылечились 560 человек, умерли - 22. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин.