22 апреля медучреждение начало принимать пациентов в экстренном режиме, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Оперативный штаб по обеспечению режима ЧП в Атырауской области. Атырауская областная больница открылась после карантина В первые дни после карантина на работу вышли 160 медиков. У всех повторные тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. Сегодня в учреждении работают семь отделений и реанимация. Все помещения тщательно продезинфицированы, врачи, медсестры и санитары ходят в защитных костюмах. - Так как мы только начинаем открываться, по мере заполнения больницы, медики будут привлекаться на работу. С ними работал психолог, с юристами обсуждаются вопросы оплаты труда и рабочего времени. Все на законодательном уровне по приказу Министерства здравоохранения, - рассказал и.о. главного врача Атырауской областной больницы Бауыржан Ахметгалиев. Пока же Областная больница обслуживает пациентов лишь в экстренном порядке, плановые операции временно перенесли. Приемное отделение разделили на две зоны - провизорную и чистую. В первой принимают пациентов с ярко выраженными симптомами Covid-19. Во второй - всех остальных. - Сегодня меры санитарной и эпидбезопасности в Областной больнице не те, что были прежде. Ведь за считанные дни это место стало одним очагов заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Уроки над ошибками сделаны, теперь медики уверены, что только максимально обезопасив себя от заболевания, они сохранят здоровье тысячам пациентов, - заключил Бауыржан Ахметгалиев. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 24 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2334, вылечились 560 человек, умерли - 22. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Атырауская областная больница открылась после карантина  