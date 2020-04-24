Иллюстративное фото из архива "МГ" 23 апреля на площадке службы центральных коммуникации председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Улан Алипов рассказал о том, что начинается работа по внедрению оплаты на некоторых участках автодорог. Работать система будет в тестовом режиме. Так, уже в конце этого года платными станут участки дорог Актобе-Уральск, Уральск-Таскала, Уральск-Самара, а также Атырау-Актау, Бейнеу-Акжигит. - Подписали контракт (на устройство и обслуживание системы взимания платы – прим. автора). Первые участки: Шымкент – Ташкент, Капшагай – Талдыкорган, Нур-Султан – Павлодар, Павлодар – Омск, Атырау – Актау, Бейнеу – Акжигит, Актобе –Уральск, Уральск – Таскала, Уральск-Самара. В этом году мы закончим все монтажные работы и запустим в тестовом режиме в конце года, – рассказал Улан Алипов. Ответил Улан Алипов и на вопрос, насколько законно взимание платы, если дорога плохо очищена и в зимнее время возникают снежные заторы. - Есть проблемы по нехватке большой снегоуборочной техники. Мы сейчас эти вопросы решаем. Дороги республиканского значения обслуживает «КазАвтоДор», а платные дороги с января этого года обслуживает наша компания, поэтому мы Нур-Султан – Щучинск своими силами расчищали, на другие участки нанимаем дополнительную технику. В связи с тем, что собираемые средства тратим только на содержание дорог, и их не хватает на закуп техники. Конечно, мы сбудем стараться обеспечивать проезд зимой, – пообещал он и отметил, что отменить оплату за проезд по дорогам нельзя, так как эти средства тратятся на содержание дорог. К слову о льготах. При взимании платы льготы предоставляются местным жителям, которые живут в непосредственной близости к участкам указанных дорог. Оплата будет 1000 тенге в год. - Также мы вносим изменения в законодательство, чтобы льготы были и для инвалидов и ветеранов, думаю, уже в конце года изменения будут внесены. Да и есть льгота при дифференцированной оплате безналичным способом, - сказал Улан Алипов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.