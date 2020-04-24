Казалось, введенный карантин из-за пандемии коронавируса остановил казахстанский бизнес и разделил время на до и после. Страдают предприятия, торговые компании и потребители. Тем не менее, выход найден: многие компании выходят на новый дистанционный формат работы, чтобы быть как можно ближе к своим клиентам и партнерам и помочь в нелегкое для страны время. Среди них одна из ведущих компаний по продажам автомобилей в ЗКО, группа компаний «Zhayik Motors». В режиме карантина она представила выгодные предложения по покупке автомобилей ОНЛАЙН из модельного ряда Hyundai, Subaru, BMW и Ravon.
Несмотря на снижение курса нашей национальной валюты в связи со сложившимся коллапсом в мировой экономике, повлекшее за собой удорожание автомобилей многих мировых брендов в Казахстане, группа компаний «Zhayik Motors» продолжает держать цены на прежнем уровне. И это становится значимым преимуществом известной казахстанской компании на рынке продаж авто. К тому же потенциальные клиенты понимают, что сохранение цен не будет продолжаться вечно, и удорожание неизбежно, так как комплектующие закупаются в валюте.
Поэтому покупка автомобиля сейчас - очень выгодное вложение в будущее!
- В связи с нелегкой сложившейся ситуацией в мире мы решили поддержать своих потенциальных покупателей, и предлагаем специальные предложения и комфортные финансовые инструменты по приобретению моделей марок Hyundai, Subaru, BMW и Ravon, - рассказал управляющий директор группы компаний «Zhayik Motors» Данияр Джумагалиев. - Вы можете купить автомобиль, воспользовавшись программами автокредитования банков-партнеров нашей компании. А также вы можете воспользоваться ставшей уже популярной в нашей области и выгодной программой Trade-In, то есть обменять свой старый автомобиль на новое авто с доплатой. Кроме того, для удобства клиентов наша компания снижает на период карантина минимальный размер предоплаты для сохранения текущей стоимости автомобиля: на покупку моделей марки Hyundai до 500 000 тенге и на покупку моделей марки Subaru до 100 000 тенге. В случае если клиент передумал и хочет забрать первоначальный взнос, то компания гарантирует 100% - ный возврат денежных средств. А также для удобства, мы создали специального помощника в Telegram. Подписавшись на него, вы сможете узнать стоимость автомобилей, записаться на тест драйв и многое другое.
1 ШАГ.
Скачайте Telegram и найдите @ZhayikMotors_bot или перейдите по ссылке
.
2 ШАГ.
Выберите команду /Start, далее задайте необходимую команду в разделе "Главное меню"
3 ШАГ.
Бот считывает вашу команду и выдаёт ответ по запросу
4 Шаг.
Данный цикл повторяется, когда вы нажимаете на кнопки и задаёте интересующую вас команду.
Итак, группа компаний «Zhayik Motors» представляет следующие выгодные программы:
Программы по покупке автомобиля марки Hyundai:
1. Скидка 5% при покупке автомобиля через программу Trade-In. Механизм: обмен автомобиля с пробегом любой марки на новый автомобиль Hyundai. Акция действует для физических и юридических лиц.
2. Выгодный ежемесячный платеж при покупке автомобиля через программу Hyundai Finance. Банки партнеры: «Сбербанк России», «Евразийский Банк», «МФО МК-Финанс». Акция действует на все модели Hyundai только для физических лиц.
3. Скидка 5% при покупке автомобиля через программу Hyundai Finance + Trade In. Банки партнеры: «Сбербанк России», «Евразийский Банк», «МФО МК-Финанс». Акция действует на все модели Hyundai только для физических лиц.
4. Скидка 5% на покупку нового автомобиля Hyundai юридическому лицу, зарегистрированному как организация, фирма, компания, предприятие или ИП, кроме государственного или квазигосударственного сектора.
5. Скидка 7% на покупку нового автомобиля Hyundai при реализации юридическому лицу государственного или квазигосударственного сектора.
Программы по покупке автомобиля марки Subaru:
1. Выгода до 6% покупке автомобиля через программу Subaru Finance. Банки партнеры: «Сбербанк России», «Евразийский Банк», «МФО МК-Финанс».
2. Скидка 6% при покупке автомобиля через программу Trade-In. Механизм: обмен автомобиля с пробегом любой марки на новый Subaru со скидкой .
Акция действует на все модели Subaru для физических и юридических лиц.
3. Скидка до 500 000 тенге при покупке автомобиля Subaru за наличный расчет.
4. Лизинговая программа от Astаna Motors Finance. В рамках данной программы предусматривается общая скидка до 8 % .
А также в период действия чрезвычайного положения с 16 апреля доступна специальная акция: «Чрезвычайная скидка от Ravon» по снижению цен на автомобили модели Ravon R4, Ravon R2, Ravon R3. Первоначальный взнос на покупку данных моделей составляет 10000 тенге. Сумма задатка возврату не подлежит. Подробную информацию уточняйте у наших онлайн консультантов.
Внимание! Каждая из действующих программ является самостоятельной и размер скидки не суммируется.
Не упустите свой шанс и получите уникальную возможность - купить авто со скидкой!
Для получения любой информации по покупке автомобиля, сервисному обслуживанию или запасным частям вы можете позвонить по номерам:
+7 (7112) 242 002
+7 (771) 077 70 00.
Регламент работы в режиме карантина: с 9.00 до 18.00
Наши сайты:
zhayik-hyundai.kz
subaru.kz
bavaria-uralsk.kz
