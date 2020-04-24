Общественный транспорт не будет ходить в Уральске до 28 апреля
Ограничительные меры, введенные в городе 16 апреля, продлеваются до 28 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Соответствующее постановление подписал главный санврач ЗКО Мухамгали Арыспаев сегодня, 24 апреля.
- С 16 апреля 2020 года до 28 апреля 2020 года приостановить движение общественного транспорта в городе Уральск, - говорится в постановлении.
Стоит отметить, что ранее говорилось о том, что автобусы начнут ходить в городе с 24 апреля.
Список разрешенных видов деятельности для организаций, которые не подлежат временному закрытию:
1) система здравоохранения, включая:
больницы и поликлиники (по спискам определяемым управлением здравоохранения)
лабораторные услуги
учреждения, осуществляющие медицинские услуги на дому
ветеринарные и животноводческие службы скорой помощи
стоматология для экстренных стоматологических услуг
дистрибуция медицинских товаров поликлиники
2) городская инфраструктура и коммунальные службы, включая:
электроэнергетические компании
водоснабжение
газоснабжающие компании
теплоснабжающие
услуги электриков, сантехников
пожарная служба
услуги по уборке улиц и помещений
сбор, обработка и утилизация мусора и отходов
дезинфекция
телекоммуникации (по спискам определяемым акимами районов и г.Уральск)
официально зарегистрированные службы такси г.Уральск
аэропорты
железнодорожные вокзалы
почтовые, курьерские и грузовые услуги
социальное обеспечение
с 16 апреля 2020 года до 28 апреля 2020 года приостановить движение общественного транспорта в г.Уральск
3) промышленность и сельское хозяйство:
пищевая промышленность, включая производство товаров первой необходимости
сельское хозяйство
химреагенты
лекарственные препараты
медицинское оборудование/инструменты
фармацевтика, химическая промышленность
продукты санитарной гигиены
бумажные изделия для дома
машиностроение
металлургия, производство готовых металлических изделий
легкая промышленность
нефтегазовая промышленность
4) розничная торговля, услуги питания и строительство, включая:
продуктовые магазины (разрешено работать с 09:00 до 21:00)
с 18 апреля 2020 года до 28 апреля 2020 года приостановить деятельность продовольственных рынков г.Уральск, за исключением организованных оптовых поставок с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
аптеки
АЗС, АГЗС
рестораны/бары/кафе/столовые которые имеют услуги по доставке (только для доставки, объекты общепита не имеющие услуги доставки должны приостановить свою деятельность)
строительство, капитальный, средний, текущий ремонт объектов, благоустройства, жилья, дорог и инфраструктуры (согласно списков акиматов города Уральска и районов).
5) другие важные услуги, в том числе
сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости – разрешено работать с 09:00 до 22:00
склад/дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий
с 17 апреля 2020 года до 28 апреля 2020 года закрыть отделения филиалов банков второго уровня и Национального оператора почты г.Уральск, за исключением филиалов/операторов для обслуживания юридических и физических лиц, имеющих потребность в получении пенсий, адресной социальной помощи и социальных выплат в связи с потерей дохода во время чрезвычайного положения и иных услуг для лиц данной категории с учетом графика их работы с 9:00 до 16:00 часов, с учетом функционирования банкоматов, терминалов, интернет-банкинга, мобильного банкинга и других систем дистанционного управления банковскими счетами клиентов, инкассаторской службы, call-службы, службы доставки платежных карт и служб по содержанию помещений банков
гостиницы (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных)
Примечание: предприятия внутри гостиниц должны прекратить свою деятельность
общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных, а также для проживающих сотрудников вузов и объектов образования)
дома престарелых
приюты для детей
приюты для бездомных
приюты для животных
агентства ритуальных услуг, крематории и кладбища
СМИ
Стройиндустрия
Мебельное производство.
6) особо важные объекты, в том числе органы государственного управления, все правоохранительные органы, специальные органы, государственные органы.7) работников, которые обеспечивают охрану зданий и объектов.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 24 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 2334, вылечились 585 человек, умерли - 22. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин.
