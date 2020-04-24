Иллюстративное фото из архива "МГ" Для этого нужно авторизоваться на портале, в разделе «Транспорт и коммуникации» выбрать «Первичная регистрация транспортных средств, приобретённых у официальных дилеров на территории Республики Казахстан» и перейти по кнопке «Заказать услугу онлайн». 1. Ввести «Номер кузова». 2. При успешной проверке «Номера кузова» на сервисе «Астана1» заполнить все обязательные поля в запросе. 3. Прикрепить необходимые документы. 4. В запросе указать ИИН покупателя транспортного средства. 5. Подписать запрос ЭЦП (электронная цифровая подпись). 6. Направить на подтверждение покупателю. Далее уже покупателю необходимо перейти в «Историю полученных услуг» и ознакомиться сформированной заявкой в личном кабинете, выбрать государственный номерной знак для своего автомобиля, уплатить госпошлину и регистрационный сбор, после чего подтвердить заявку, подписав её своей электронной цифровой подписью. - Готовые СРТС и ГРНЗ покупатель может самостоятельно забрать в спецЦОНе региона, где он проживает, в течение рабочего дня после получения соответствующего уведомления. При получении ГРНЗ и СРТС в ЦОН должны предоставить оригиналы документов послуживших основанием для регистрации ТС. Также напоминаем что в данное время регистрация транспортных средств ввозимых из стран ЕЭС по техническим причинам временно не производится. В настоящий момент ведутся работы по устранению причин неисправности – сообщил и.о. начальника Процессингового центра УАП ДП ЗКО Марат Калибеков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.