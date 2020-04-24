На месторождении Тенгиз в Атырауской области работают 2370 жителей ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО не соблюдающих карантин вахтовиков ТШО могут уволить Как рассказал аким ЗКО Гали Искалиев, в карантинном стационаре находятся люди, контактировавшие с зараженными КВИ,  а также прибывшие из-за рубежа. Сейчас там находятся около 400 человек. Если у людей имеются симптомы Covid-19, то их перенаправляют в провизорный госпиталь. - В компании ТШО работают 2370 жителей нашей области. Сейчас их возвращают домой на автобусах. По прибытию их размещают в карантинных стационарах, делают им тесты. Если тест показывает отрицательный результат, то их развозят по домам, и они в течение 14 дней должны находиться дома. Здесь уже должна быть ответственность самих работников и их близких, чтобы человек не выходил из дома, не контактировал ни с кем. Кроме того, за ними будут наблюдать медики и участковые инспекторы. Мы условились с ТШО, если эти граждане не будут соблюдать карантин, то к ним будут применены меры, в том числе увольнения,  - сказал аким ЗКО. Напомним, 21 апреля в ЗКО вернулись 279 работников из Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.