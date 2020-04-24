Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 25 апреля в ЗКО ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +18 градусов, ночью +2. В Атырау будет ясно, днем +20 градусов, ночью +6. В Актау синоптики прогнозируют переменную облачность, днем +19 градусов, +10 градусов ночью. В Актобе ветер, 16 градусов тепла днем, и три градуса тепла ночью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.